В Туве на границе с Монголией создадут особую экономическую зону Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве на границе с Монголией, в районе автомобильного пункта «Хандагайты» планируется создать особую экономическую зону. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг на прямой линии, которая прошла накануне, 26 ноября.

По словам губернатора для того, чтобы открыть такую экономическую зону, нужно сделать технико-экономическое обоснование. Оно уже почти готово. Сейчас идет реконструкция автомобильного пункта пропуска, а рядом с ним будет возведен транспортно-логистический центр. Правительство Тувы как раз ищет якорного центра, ожидая наплыва желающих. И как только будет накоплено достаточное количество заявок, работа пойдет. Это будет в 2024 году.

Реконструкция пропускного пункта завершится в 2023 году, после чего оборот грузов через него можно увеличить в три раза. А в целом правительство Тувы планирует запустить трансграничный переход через Монголию прямиком в Китай.