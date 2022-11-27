Полиция задержала жителя Красноярска, который издевался над своей беременной подругой. Стоп-кадр видео

История с издевательствами над молодой женщиной, которые устроил ее бой-френд, продолжается. Напомним, что в интернете появилось видео с униженной девушкой, облитой зеленкой и безобразно подстриженной. За кадром мужской голос называет ее «животным» и грозится расправой. Из страха перед обидчиком она не стала обращаться в полицию (все произошло в ночь с 25 на 26 ноября). Но этого и не потребовалось – «героя» объявили в розыск. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции его уже задержали в подъезде одного из домов в Солнечном. И передали следователям.

В пресс-службе регионального следкома сообщили, что завели уголовное дело по двум статьям: за истязание и незаконное лишение свободы. 31-летний подозреваемый уже был судим неоднократно. Он знал, что его 22-летняя подруга беременна (это второй ее ребенок, оба – от бывшего мужа). Однако в ноябре несколько раз применял к ней физическую силу. На камеру перед оперативниками он уверял: поймал на измене. Хотя на самом деле встретил ее на улице, во дворе дома на Маяковского, затащил в квартиру к знакомому и учинил унизительную расправу за ее якобы «распутство».

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством заключить его под стражу.