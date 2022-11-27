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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 4:48

Полиция задержала жителя Красноярска, который издевался над своей беременной подругой

Следком завел уголовное дело по двум статьям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Полиция задержала жителя Красноярска, который издевался над своей беременной подругой. Стоп-кадр видео

Полиция задержала жителя Красноярска, который издевался над своей беременной подругой. Стоп-кадр видео

История с издевательствами над молодой женщиной, которые устроил ее бой-френд, продолжается. Напомним, что в интернете появилось видео с униженной девушкой, облитой зеленкой и безобразно подстриженной. За кадром мужской голос называет ее «животным» и грозится расправой. Из страха перед обидчиком она не стала обращаться в полицию (все произошло в ночь с 25 на 26 ноября). Но этого и не потребовалось – «героя» объявили в розыск. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции его уже задержали в подъезде одного из домов в Солнечном. И передали следователям.

В пресс-службе регионального следкома сообщили, что завели уголовное дело по двум статьям: за истязание и незаконное лишение свободы. 31-летний подозреваемый уже был судим неоднократно. Он знал, что его 22-летняя подруга беременна (это второй ее ребенок, оба – от бывшего мужа). Однако в ноябре несколько раз применял к ней физическую силу. На камеру перед оперативниками он уверял: поймал на измене. Хотя на самом деле встретил ее на улице, во дворе дома на Маяковского, затащил в квартиру к знакомому и учинил унизительную расправу за ее якобы «распутство».

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством заключить его под стражу.