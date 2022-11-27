Житель Красноярска едва не лишился иномарки из-за долга по коммунальным услугам Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска едва не лишился своей иномарки из-за долга перед коммунальщиками. По каким-то причинам он много месяцев напрочь игнорировал счета за свет, тепло и воду. Пока не накопилось более 54 тысяч рублей. Управляющая компания подала на него в суд. Но и это не помогло, приоритеты, видимо, у него другие. Были, пока за дело не взялись судебные приставы.

- Судебный пристав арестовал банковские счета должника, вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортным средством, а также ограничил в праве выезда за пределы страны. Но и это не побудило мужчину погасить задолженность. Тогда сотрудник службы арестовал его автомобиль Nissan Tino, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального управления ФССП.

То есть когда должника поставили перед выбором: иномарка или коммуналка, он сделал свой выбор – оплатил все, до копейки, включая исполнительский сбор. ГУФССП России по Красноярскому краю напоминает: сумма задолженности, при которой возможен арест транспорта, составляет 3 тысячи рублей.