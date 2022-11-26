У набережной в Красноярске пришвартовался прогулочный экокрузер

Фото: Юлия Верхушина

В Красноярске пришвартовался прогулочный экокрузер. Футуристический катер принадлежит компании «Водоход»: его можно увидеть у пристани в районе Речного вокзала.

«Да, это обещанное электросудно и сейчас оно стоит у 4 причала. Жаль, что поздно пришло и навигация уже закончилась. Но как есть. Тут хочу напомнить — это судно-первопроходец. Поэтому путь пришлось пройти с нуля, а это всегда долго и сложно, — рассказала замгубернатора края Юлия Верхушина.

Судно доставили в Красноярск по Северному морскому пути. Двухпалубный катамаран на электрической тяге со следующего года должен начать возить туристов между Красноярском и Дивногорском.