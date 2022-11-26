В Ачинске подростка поймали на серийном мошенничестве

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Ачинске полиция задержала телефонного мошенника, который участвовал в схеме телефонного обмана. Он работал курьером – приходил за деньгами, когда его «коллеги» по телефону обрабатывали жертву. После этого он перечислял похищенное на банковские счета подельников.

Жертвами мошенники выбирали пожилых жителей: полиция зарегистрировала три обращения от граждан 80, 84 и 86 лет. В общей сложности их обманули на 559 тысяч рублей. Все эпизоды проходили по одной схеме – пенсионерам звонили и сообщали, что их родственник якобы устроил ДТП, и чтобы уладить все без шума, нужны деньги.

Все трое рассказали полицейским, что за деньгами приходил совсем молодой человек, буквально подросток. В итоге, по их описанию, полиции удалось задержать 17-летнего парня. На него заведено уголовное дело о мошенничестве.