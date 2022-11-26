В Красноярске отремонтировали четыре пешеходных моста

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске провели ремонт четырех пешеходных мостов через Качу и ручей Серебряный. Работы провели в рамках госпрограммы содержания городских инженерных сооружений.

Как сообщили в мэрии, работы прошли на мосту через Серебряный, в районе домов по ул. Стасовой, 15 и Вильского, 6а. Мост там уже начал рушиться, поэтому его заменили на новую конструкцию с перилами и современным покрытием.

Еще три моста – это переправы через Качу в районе Дворца пионеров, возле ОАО «Краском» и предприятия «Автоспецбаза». на двух из них заменили асфальт, на другом – установили новые лестницы и пандус.