В поселке в Красноярском крае ночью загорелись 300 тюков с сеном

Фото и видео: МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае минувшей ночью произошел серьезный пожар в поселке Интикуль. Там загорелось заготовленное за зиму сено – 300 тюков лежали плотно друг рядом с другом, поэтому в считанные минуты пламя охватило весь запас сена.

На место выехали сотрудники МЧС – сигнал о возгорании поступил в половине второго ночи, через полтора часа пожар был локализован. Однако из-за огромной площади – около 1800 квадратных метров, – пламя продолжало гореть и к шести утра.

– Пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлекались 19 человек личного состава 8 единиц техники. Причину пожара будет устанавливать дознаватель после полной ликвидации пожара, – добавили в МЧС.