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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 14:57

В Абакане водитель сбил подростка на «зебре» и сбежал с места аварии

Мальчик попал в больницу, а лихача нашли полицейские
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: ГИБДД Хакасии

Фото и видео: ГИБДД Хакасии

В Абакане водитель на Toyota Camry сбил подростка. ЧП произошло на пешеходном переходе. Судя по скорости, с которой ехала «Тойота», водитель тормозить перед «Зеброй» не собирался.

16-летний подросток получил множественные ушибы. От удара его отбросило на несколько метров по дороге. Водитель же, немного подумав, объехал упавшего мальчика и дал по газам. Пострадавшему вызвали скорую очевидцы, он в больнице.

Водителя «Тойоты» спустя некоторое время нашли правоохранители. Оказалось, что за рулем был 20-летний парень, уже лишенный прав. Теперь им будет заниматься полиция – как минимум ему грозит дело за оставление места ДТП и оставление ребенка в опасности.