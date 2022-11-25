В Туве будут судить чиновника, который лишил бюджет 100 миллионов рублей

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В Кызыле пройдет суд над чиновником, действия которого нанесли огромный ущерб бюджету. Прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего руководителя департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла. Ему вменяют «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Следователи считают, что в 2015 году чиновник превысил установленный лимит авансов для подрядчиков. Мэрия заключила контракты на покупку 550 жилых помещений для переселенцев из аварийных домов, а спустя год чиновник подписал с подрядчиком допсоглашение о повышении авансового платежа и его перечисления предпринимателям. Работы к тому моменту выполнены не были.

Государству был причинен ущерб на 100 миллионов рублей. Прокуратура предъявила чиновнику иск о взыскании многомиллионного ущерба, также он рискует следующие 10 лет провести в тюрьме.