В Красноярске экс-полицейскому дали 18 лет колонии за убийство двух пожилых женщин

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор бывшему полицейскому. Его признали виновным в четырех преступлениях, в числе которых убийство и разбой. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Первое преступление мужчина совершил еще в 2015 году. Тогда он работал в ППС. Под предлогом разговора он пришел в 79-летней женщине. Заранее подготовленной веревкой он задушил и утопил ее, после чего забрал телевизор, транспортную карту и 10 тысяч рублей.

Спустя 6 лет, в 2021 году, уже в должности оперуполномоченного, он по работе попал в дом к другой женщине, 72 лет, где увидел сейф.

Спустя год, после увольнения из полиции, он вспомнил про эту квартиру. Внутрь он попал, представившись соседом с нижнего этажа, а когда женщина отвлеклась, начал бить ее металлической трубкой и гаечным ключом. После этого мужчина забрал имущества более чем на 85 тысяч рублей и ушел. Чтобы не попасться, он заранее установил на машину фальшивые регистрационные знаки.

Женщина от полученных травм умерла на месте.

За все преступления бывшего полицейского приговорили к 18 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.