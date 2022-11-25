В Красноярске больше 200 семей участников спецоперации освободили от платы за детский сад

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В Красноярске от платы за детский сад освободили более 200 семей, члены которых участвуют в специальной военной операции. Приказ об этом вступил в силу с 1 ноября, рассказали в администрации города.

В краевой столице действует целый ряд мер поддержки для семей красноярцев, которые принимают участие в СВО. Все они носят заявительный характер. Это значит, что родители должны обратиться с документами непосредственно к руководителям образовательных организаций.

На сегодняшний день от платы за присмотр и уход за детьми освобождены 264 семьи, 35 детям предоставлены места в детских садах вне очереди, 134 школьника получили бесплатное горячее питание, а 52 ребенка зачислены в группы продленного дня.