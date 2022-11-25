Владимир Путин наградил две красноярские семьи медалями ордена «Родительская слава»

Фото: министерство социальной политики Красноярского края

В Красноярске две многодетные семьи получат высшие правительственные награды за достойное воспитание детей. Указ о награждении супругов Шинкевич и Григорьевых медалями ордена «Родительская слава» подписал президент России, сообщили в правительстве края.

В семье Шинкевич супруги воспитывают четверых мальчиков. Отец Дмитрий – полковник юстиции, имеет звания и награды в различных видах спорта, мама Татьяна – домохозяйка.

Два старших ребенка учатся в школе и по примеру отца занимаются спортом и хорошо учатся. Два младших сына еще ходят в детский сад.

В семье Оксаны и Евгения Григорьевых воспитываются шестеро детей, два сына и четыре дочки. Отец индивидуальный предприниматель, мать – медработник. Трое детей учатся в школе, еще трое – посещают садик. Ребята часто принимают участие в городских конкурсах и спортивны мероприятиях.

Всего с начала года в Красноярском крае правительственными наградами было отмечено пять многодетных семей.