Банки посчитали объем ипотеки с господдержкой

Как отметили в ВТБ, по ипотеке с господдержкой банк с начала года оформил 43 тысячи кредитов. Средний размер кредита достиг 6,5 млн рублей. Общий объем сделок по программе составил 208 млрд рублей, что составляет 20% от от общего объема выдач.

- Мы считаем, что решение о дальнейшей судьбе ипотеки с господдержкой должно быть максимально равновесным и отвечать текущим потребностям рынка. Важно не забывать про национальные цели по вводу нового жилья и одновременно – о процентных ставках для заемщиков, средний уровень которых неизбежно повысится после завершения ипотеки с господдержкой. Одновременно мы видим, что программа во многом выполнила свою роль, поддержав и население, и строительную отрасль в 2020-2022 гг., – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он добавил, что в результате смещения спроса заемщиков в сторону вторичного жилья средняя ставка по ипотеке в России уже начала расти. С июня по сентябрь показатель увеличился примерно на 0,5 пп. и достиг 6,71%. По оценке аналитиков банка, в октябре среднесрочная ставка продолжила рост.

- Если весной этого года около 70% кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась. По статистике ВТБ, сегодня 65% составляет уже доля готовых объектов в ипотечных продажах», – добавил Анатолий Печатников.