Металлурги помогли богучанскому стадиону с ремонтом беговых дорожек

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Резиновое покрытие стоимостью почти 800 000 рублей передали представители Богучанского алюминиевого завода руководству физкультурно-спортивного комплекса «Ангара». Теперь стадион сможет отремонтировать требующие обновления беговые дорожки. Поддержка физкультуры и спорта является одним из важнейших направлений программы благотворительности РУСАЛа, инициированной много лет назад основателем компании Олегом Дерипаска.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно – спортивный комплекс «Ангара», расположенное в селе Богучаны, является социально-значимым объектом для всего Богучанского района, где проживает более 45 000 жителей.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

История стадиона берет начало в середине прошлого столетия. В течение долгих лет здесь проводились и продолжают проводиться спортивные и культурно-массовые мероприятия районного масштаба. В них принимают участие спортсмены и творческие коллективы из разных уголков Приангарья. Среди них, конечно, и жители поселка Таежный.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Поскольку часть беговых дорожек спортивного комплекса в связи с истечением срока эксплуатации пришла в негодность, руководство стадиона обратилось за помощью к металлургам.

«Наш завод как социально-ответственное предприятие, заинтересованное в создании благоприятных условий для укрепления спортивных традиций района, принял решение оказать посильную помощь. Для ремонтно-восстановительных работ мы передали в дар стадиону рулоны резинового покрытия общим метражом 590 кв м. К следующему летнему сезону спортсмены побегут по новым дорожкам», - отметил Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа.

Олег Тимофеев, директор Ангары. Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Директор «Ангары» Олег Тимофеев поблагодарил завод за помощь, подчеркнув, что это подарок не только стадиону, но и всем жителям района.