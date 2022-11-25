В Красноярске на выезде из города появилась новая П-образная опора с информационным табло

Фото: министерство транспорта Красноярского края

В Красноярске, на выезде из города по направлению к поселку Солонцы, появилась новая П-образная опора с информационным табло. Как рассказали в правительстве региона, установка прошла в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», это часть внедрения в регионе интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Как отмечает замминистра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин, запуск оборудования запланирован на следующий год. Сейчас специалисты проведут тестирование и донастройку всех систем. Такая установка в будущем поможет автомобилистам максимально оперативно узнавать о погоде и плотности трафика.

Опору с экраном возвели за 6 часов. Работать пришлось ночью, чтобы была возможность ограничить движение по Брянской в тот момент, когда там не такое серьезное движение.

Сейчас в планах у руководства региона установить подобные табло на Глинки и Свердловской. Такое оборудование уже есть на Калинина и на Енисейском тракте.

Напомним, что в рамках внедрения ИТС устанавливаются также детекторы транспорта. В октябре несколько приборов появились на трассе Красноярск – Железногорск, а также на обходе Железногорска в Березовском районе. Эти детекторы помогают специалистам настраивать режим работы светофоров, чтобы сделать комфортным движение.

До конца года еще 25 детекторов появятся вблизи Красноярска на дорогах: Красноярск – Солонцы, Красноярск – Енисейск, Берёзовка – Маганск, Красноярск – Кузнецово – Зыково и на обходе Красноярска в Емельяновском районе.

Напомним, что в Красноярском крае установили 40 новых камер для фиксации нарушений ПДД. Они способны отмечать не только превышение скорости, но и нарушение правил перекрестков, дорожных знаков и разметки. Шесть камер вдобавок смогут определять, когда водители не пропустят пешеходов на переходе.

«27 в Красноярске, по два в Норильске и Ачинске, по одному в Зеленогорске, Железногорске, Канске, Минусинске и Назарове. Оборудование также размещено на региональных трассах в Назаровском и Сухобузимском районах», – подсчитали в Минтранспорта.

Как рассказали в ведомстве, эти 40 камер были установлены вдобавок к еще сотне, которые разместили чуть ранее. Поскольку камеры доказали свою эффективность в профилактике нарушений и снижения аварийности, можно ожидать дальнейшего увеличения их числа на дорогах.