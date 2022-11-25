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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 2:51

В Красноярске мужчина украл агроприборы, чтобы устроить плантацию конопли

Он занимался выращиванием «дурман-травы» якобы ради эксперимента, а не для употребления
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в суде рассматривают уголовное дело в отношении мужчины, укравшего агроприборы для создания плантации конопли из 54 кустов. Как сообщают в пресс-службе МВД, житель краевой столицы оборудовал теплицы с коноплей на складе, расположенном в пределах территории городской базы.

Мужчина утверждает, что наркосад был всего лишь экспериментом, употреблять и продавать травку он не собирался. Все приспособления, семена и удобрения он купил в интернет-магазине.

Но полицейские смогли выяснить, что на самом деле дорогостоящее агрооборудование на сумму более 1,2 миллиона рублей он похитил. Имущество ему оставил знакомый на хранение.