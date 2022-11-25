Фото: администрация Красноярска

В Красноярске свой 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Евгения Белинская. Об этом рассказали в администрации города.

Евгения Ивановна прошла всю войну от начала до конца, работала вольнонаёмной в интендантской службе по снабжению войск. Победу она встретила в Австрии. На родину вернулась лишь в 1945 году.

- Работы было много, порой падали от усталости. Приходилось стирать одежду, штопать, чистить. Всё паковали и направляли в части, - вспоминает Евгения Ивановна.

«Комсомольская правда-Красноярск» поздравляет Евгению Ивановну Белинскую с юбилеем, желает ей крепкого-крепкого здоровья.