В Красноярске на 3 месяца продлили арест Полине Дворкиной, стрелявшей в детском саду

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В Красноярске на 3 месяца Железнодорожный суд продлил меру пресечения 19-летней Полине Дворкиной, проникшей в детский сад с ружьем, чтобы устроить там кровавую расправу. Как сообщили в пресс-службе суда, арест продлится до 27 февраля 2023.

Напомним, что 28 марта в детском саду №31 в Красноярске, что на улице Менжинского 19-летняя дочь известной журналистки Полина Дворкина устроила стрельбу. Было заведено уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего» и «убийство», - по версии следствия, она собиралась не только угрожать, шла стрелять в малышей... Ей удалось пройти в группу, где спали дети, там же обезвредили три воспитательницы: Ирина Шабанова, Наталья Стус и Евгения Толстая. Перед этим у себя дома Полина застрелила отца.

Дворкина пыталась устроиться на работу в 31-й детсад, но неудачно. При задержании она кричала, что женщин ущемляют при работе в сфере образования, а предпочтение в трудоустройстве отдают мужчинам. Более того, выяснилось, что девушка действительно планировала устроить в детском саду бойню, но стрелять она собиралась исключительно в мальчиков, для этого она взяла с собой 28 патронов.

И лишь благодаря реакции и самоотверженности воспитательниц трагедии удалось избежать. Выстрел был произведен, но попал лишь в стену.

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