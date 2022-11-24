Полицейские перехватили посылку с патронами из Норильска

Фото: УТ МВД по СФО

В Норильске полицейские обнаружили посылку с боевыми патронами. Подозрительную коробку сотрудники управления на транспорте заметили в аэропорту: внутри оказались 16 патронов для пистолета Макарова. Отправителем же оказалась некая женщина, которая успела уехать из города.

Отправительница – 45-летняя женщина, – недавно переехала из Норильска в деревню Яганово в Вологодской области. Патроны она отправила сама себе: полицейским женщина заявила, что боеприпасы достались ей от покойного отца, и она решила их сохранить.

Однако незнание не освободило женщину от ответственности: полиция завела уголовное дело о незаконной пересылке боеприпасов. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.