Больница Сосновоборска заплатит вдове 400 тысяч за некачественное лечение ее мужа

Прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда супруге умершего пациента Сосновоборской больницы. Оказалось, что медицинская помощь мужчине была оказана не в полном объеме.

В октябре 2022 года 66-летний мужчина пришел в больницу. Врач-терапевт, которая его приняла, опросила мужчину формально, не установила, как давно у него гипертония, как часто происходят кризисы и как он лечится.

После обследования мужчину перевели в другую больницу, где через месяц он умер.

Сотрудники прокуратуры направили иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда вдове. Суд требования поддержал.