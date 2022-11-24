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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:08

Больница Сосновоборска заплатит вдове 400 тысяч за некачественное лечение ее мужа

Мужчина не получил медпомощь в полном объеме
Татьяна ИЛЬИНА
Прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда

Прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда супруге умершего пациента Сосновоборской больницы. Оказалось, что медицинская помощь мужчине была оказана не в полном объеме.

В октябре 2022 года 66-летний мужчина пришел в больницу. Врач-терапевт, которая его приняла, опросила мужчину формально, не установила, как давно у него гипертония, как часто происходят кризисы и как он лечится.

После обследования мужчину перевели в другую больницу, где через месяц он умер.

Сотрудники прокуратуры направили иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда вдове. Суд требования поддержал.