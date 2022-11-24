В Красноярском крае жителям предлагают получить семена сосны и ели в обмен на книги и макулатуру

Получить семена сосны и ели можно в обмен на книги и макулатуру Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае запустили ежегодную экологическую акцию «Книжная ель». Чтобы принять в ней участие, надо принести в пункт сбора книги и макулатуру, рассказали в правительстве региона.

Получить семена сосны и ели в обмен на книги можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу Академгородок, 50А, корпус 2. Если добираться до Красноярска вам неудобно, можно принести издания в ближайшие лесничества и лесопожарные станции.

Все собранные книги отправятся в библиотеки, детские дома, больницы и госпитали, а деньги, которые выручат от сдачи макулатуры, передадут в фонд помощи детям «Подари жизнь».

Акция продлится до 14 декабря включительно.