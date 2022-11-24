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НовостиОбщество24 ноября 2022 5:27

В Красноярске пройдут горячие линии по вопросам работы общественного транспорта

Рассказываем, когда пройдут горячие линии по работе общественного транспорта в Красноярске 25 ноября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске пройдут горячие линии по вопросам работы общественного транспорта

В Красноярске пройдут горячие линии по вопросам работы общественного транспорта

Фото: ИВАНОВА Диана

25 ноября в Красноярске пройдут горячие линии по вопросам работы общественного транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Звонки от горожан будут приниматься с 10 до 13 часов 25 ноября. Номера телефонов:

- Центральный район – 227-38-76

- Железнодорожный район – 221-20-48

- Октябрьский район – 247-01-37

- Советский район – 220-06-33

- Ленинский район – 264-45-05

- Кировский район – 222-37-26

- Свердловский район – 261-14-72.

Для ответа от представителей мэрии красноярцы должны будут назвать свое ФИО, адрес проживания и номер телефона. Кроме того, для уточнения вопросов о работе автобусов, троллейбусов и трамваев в Красноярске можно обращаться по телефону: 256-84-04 с 8 до 17 часов.