В Красноярске в Ботаническом откроется новый интернат для пожилых людей. Фото: Илья Зайцев

На окраине Красноярска, отметим – экологически чистой и тихой окраине – в микрорайоне Ботаническом в декабре откроется новый корпус дома-интерната для пожилых людей на 100 мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат краевого парламента Илья Зайцев.

Накануне он с коллегами посетил социальный объект. Тот почти готов, подключен ко всем коммунальным сетям, внутри установлено необходимое оборудование. В ближайшее время помещения начнут отмывать от строительной грязи, расставлять мебель и вдыхать жизнь в новый дом. Депутаты отметили, что комнаты для постояльцев, в том числе для маломобильных, светлые, просторные и комфортные. Там есть современный пищеблок, тренажерный и музыкальный залы, библиотека и многое другое.

Затраты составили 700 миллионов рублей, финансирование – в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».