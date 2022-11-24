Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 4:55

В Красноярске в Ботаническом откроется новый интернат для пожилых людей

Здание и оборудование уже готовы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске в Ботаническом откроется новый интернат для пожилых людей. Фото: Илья Зайцев

В Красноярске в Ботаническом откроется новый интернат для пожилых людей. Фото: Илья Зайцев

На окраине Красноярска, отметим – экологически чистой и тихой окраине – в микрорайоне Ботаническом в декабре откроется новый корпус дома-интерната для пожилых людей на 100 мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат краевого парламента Илья Зайцев.

Накануне он с коллегами посетил социальный объект. Тот почти готов, подключен ко всем коммунальным сетям, внутри установлено необходимое оборудование. В ближайшее время помещения начнут отмывать от строительной грязи, расставлять мебель и вдыхать жизнь в новый дом. Депутаты отметили, что комнаты для постояльцев, в том числе для маломобильных, светлые, просторные и комфортные. Там есть современный пищеблок, тренажерный и музыкальный залы, библиотека и многое другое.

Затраты составили 700 миллионов рублей, финансирование – в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».