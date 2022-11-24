Мошенники пугают красноярцев блокировкой банковских карт Фото: Мария ЛЕНЦ

Мошенники не унимаются, придумывают одну схему обмана за другой. Пока что самым популярным среди онлайн-мошеничеств остается «на вас пытаются оформить кредит неизвестные лица». А недавно придумали еще одну «пугалку». О ней «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе судебных приставов.

22 ноября около 23:00 красноярцам на сотовые телефоны пришли уведомления о том, что их карты могу быть заблокированы. Причина – якобы кредитная задолженность. В тексте сообщения указано, что получатель рассылки является поручителем по этому кредиту. И чтобы уладить этот вопрос, нужно позвонить по номеру телефона какого-то «Главного управления». А на том номере, как мы понимаем, и сидят мошенники – они представятся кем угодно: приставами, сотрудниками банка, полиции или Федеральной службы безопасности. Их цель – ввести человека в ступор, напугать и заполучить его деньги.

- Просим жителей края никак не реагировать на данные сообщения и ни в коем случае не переводить свои денежные средства неизвестным получателям, - сообщают настоящие приставы. И напоминают: проверить наличие своих долгов можно с помощью сайта Госуслуг или сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств».