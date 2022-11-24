В поселке на севере Таймыра запустили голосовую связь и мобильный интернет

В Красноярском крае на севере Таймыра впервые появилась мобильная связь. Голосовая связь и мобильный интернет впервые появились в одной из самых северных точек региона–поселке Хета. Теперь более 300 жителей поселка, расположенного в арктической зоне, могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Отметим, запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах края реализует МТС в рамках программы министерства цифрового развития региона.

Поселок Хета входит в число самых северных населенных пунктов России. Его населяют в основном представители коренных малочисленных народностей Крайнего Севера. Из-за удаленного местоположения здесь ранее не было мобильной связи.

Благодаря программе цифровизации отдаленных населенных пунктов, жители поселка теперь могут общаться с родными, пользоваться Госуслугами, узнавать последние новости через интернет и связываться с экстренными службами в случае необходимости.

– Связь сейчас – одна из жизненно важных потребностей. Особенно это касается Крайнего Севера и Таймыра, развитие которых невозможно без развития телеком-инфраструктуры. Именно поэтому компания МТС стремится обеспечить голосовой связью и мобильным интернетом самые отдаленные поселки нашего края. Работа в условиях Крайнего Севера –это всегда непростая задача из-за дальних расстояний, сложностей логистики и ограниченного периода навигации, ведь нередко оборудование приходится доставлять и самолетом, и водным транспортом. Зато сейчас жители смогут оставаться на связи с близкими и пользоваться самыми необходимыми цифровыми возможностями,– рассказал директор МТС в Красноярске Сергей Егошин.