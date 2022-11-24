В красноярской школе на учеников с потолка упали лампы, директор получила выговор. Фото: прокуратура города

В начале октября этого года в одном из классов школы № 90 (Кировский район) произошло ЧП: прямо во время урока с потолка упали лампы дневного освещения. Пострадали три ученицы, к счастью, отделались ушибами, но ситуация-то неприятная.

Городская прокуратура организовала проверку. И вот результат: директор школы получил выговор, его заместитель – штраф.

- Проверка показала, что с 2019 года ответственные сотрудники знали о проблемах с освещением в учебных кабинетах, однако не принимали необходимых мер по его замене. Кроме того, здание школы при наличии таких недостатков необоснованно было принято к новому учебному году, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.

После случившегося школе было выделено 519 тысяч рублей, на эти деньги в учебных классах провели осмотр и заменили все 125 аварийных светильников.