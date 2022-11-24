В Красноярском крае с начала года 765 человек заболели опоясывающим лишаем Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала года зарегистрировано 765 случаев заболевания опоясывающим лишаем, среди пациентов – 32 ребенка. Большая часть случаев приходится на города - Красноярск, Минусинск, Норильск, Ачинск, Назарово и Лесосибирск. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональном управлении Роспотребнадора.

Для информации: опоясывающий лишай – это заболевание вирусной природы. Симптомы – односторонние высыпания на коже с сильным болевым синдромом. Возбудителем является вирус ветряной оспы семейства герпесвирусов. В первый раз заразившийся этим вирусом пациент (чаще в молодом возрасте) получает типичную ветряную оспу, во второй раз – собственно лишай.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, уровень заболеваемости вырос на 17% и превышает среднемноголетнее значение в 3,3 раза.