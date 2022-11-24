На севере Красноярского края кладовщица полгода крала продукты из школы Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края суд вынес приговор женщине, работавшей кладовщицей в сельской школьной столовой. Какое именно поселение Таймыра, в пресс-службе полиции не уточнили, впрочем, это не имеет существенного значения. Печально, что хищения происходили в детском образовательном учреждении целых шесть месяцев, осужденная присваивала и уносила домой продукты, предназначенные ученикам.

Брала все, что на глаза попадалось – следователи составили список продуктов, там более сотни наименований: от круп до разных сухофруктов. Сумма причинённого ущерба составила 772 тысячи рублей.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Дудинский районный суд признал кладовщицу виновной и назначил ей наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.