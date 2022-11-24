Спасатели ищут пропавшего в ущелье под Железногорском мужчину. Фото: КГКУ "Спасатель"

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда накануне, 23 ноября, вновь выезжали на поиски 41-летнего мужчины, жителя Железногорска. Он пропал еще 8 ноября, перестал выходить на связь с родственниками, те забили тревогу. Прошло две недели, но никакого прогресса в этом деле пока нет.

Спасатели предполагают, что он может находиться в лесу, в районе ущелья, расположенного за контрольно-пропускным пунктом № 3 города Железногорска. В ходе поисков за все время уже обследовано 1000 квадратных метров лесного массива, 6 километров лесных троп пешком, две лесных стоянки. Но увы, пока что мужчина не найден.

В Службе спасения Красноярского края сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что всего с начала 2022 года поступило 99 сообщений о потерявшихся, по которым организованы поиски 121 человека, найдено 83 человека.