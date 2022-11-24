В Красноярском крае собираются строить заводы по производству СПГ Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края планируют построить заводы по производству сжиженного природного газа – СПГ. Это часть замыслов в рамках реализации проекта строительства магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Об этом накануне, 23 ноября, сообщил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края на проходящем в Красноярске Сибирском энергетическом форуме.

Министр рассказал, что правительство края и «Газпром», точнее его дочерние компании, уже имеют в этом определенную договоренность: идет сбор данных для разработки проектной документации. Стороны договорились, что крупные города края, начиная с краевого центра, будут газифицированы посредством трубопровода. А отдаленные населенные пункты – снабжаться сжиженным природным газом, произведенным недалеко от места добычи, то есть в северных территориях.