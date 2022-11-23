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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 14:51

В Красноярском крае семья из Шушенского насмерть отравилась угарным газом

Все члены семейства задохнулись ночью во сне
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В Шушенском районе погибли жильцы частного дома. По данным прокуратуры, они отравились угарным газом. Причем в ЧП оказались виноваты сами жители.

Трагедия произошла в селе Казанцево в ночь с 21 на 22 ноября. Семейство из женщины, ее сожителя и двух детей 11 и 15 лет легло спать, оставив на ночь догорать печь. Однако задвижка трубы оказалась закрыта, и дым постепенно заполнил помещение.

Все четверо погибли, так и не проснувшись. В органах отметили, что семья не состояла на учете. Правоохранители завели уголовное дело и хотят проверить соблюдение требований противопожарной безопасности. Однако кому в итоге предъявить обвинение – не совсем понятно.