Бывшего главу Березовки Суслова посадили под домашний арест

Фото: администрация Березовки

Суд избрал меру пресечения бывшему главе поселка Березовка. Сергей Суслов обвиняется в махинациях с землей, которые он проворачивал будучи во главе поселения. Сейчас он проходит обвиняемым по пяти эпизодам – суд отправил его под домашний арест до 21 января.

Прокурор настаивал на заключении Суслова в СИЗО – правоохранители опасаются, что Суслов может чинить препятствия следствию, давить на свидетелей, а то и вовсе уничтожит улики. Однако суд учел состояние здоровья 60-летнего чиновника.

Отметим, что Суслов несколько раз переизбирался главой Березовки. В 1990–1993 годах он был депутатом Березовского райсовета, в 2001 году впервые стал главой. Его махинации с землей обошлись бюджету в 76 миллионов рублей.

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В Красноярском крае был задержан бывший глава поселка Березовка Сергей Суслов. В апреле его сняли с должности после того, как он возглавлял поселение больше 20 лет. Чиновника заподозрили в махинациях с землей.