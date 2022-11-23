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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:55

На севере Красноярского края могут разместить малые АЭС

Они необходимы для развития арктических зон
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае могут появиться малые атомные электростанции. Власти сейчас обсуждают такую возможность с «Росатомом», сообщил министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев.

– Мы вышли на взаимодействие с «Росатомом» и это актуально, особенно для Арктической зоны, потому что представляется, что именно реализация таких проектов даст мощный старт и толчок к развитию арктических регионов, делая возможным производство электрической и тепловой энергии такими атомными блоками, – пояснил министр.

Подробности проекта пока не раскрываются, но если станции появятся, то размещены они будут, скорее всего, в арктических зонах края. Отметим, что заявление прозвучало в рамках первого дня Сибирского энергетического форума в Красноярске.