Делегация от Красноярского края прилетела с деловым визитом в Турцию

Фото: Flickr

В Турцию прилетела делегация от Красноярского края. В нее вошли мэр Красноярска Владислав Логинов, зам председателя краевого правительства Сергей Верещагин и глава агентства по туризму Ольга Василенко. Также в поездку отправились представители бизнеса от Алюминиевой ассоциации России, «Корпорации развития Енисейской Сибири», и ряда компаний.

Программа для делегатов подготовлена насыщенная: в ближайшие дни красноярцы проведут около 200 встреч с турецкими бизнесменами. Основная цель – подписать соглашения о сотрудничестве, например, в поставках в Турцию зерновых и масличных культур, пиломатериалов, топливных пеллет.

Турецкую продукцию также планируется импортировать в Красноярский край – речь идет об оборудовании и спецтехнике. На презентации Красноярского края турецким партнерам покажут потенциал региона и познакомят их с «Енисейской Сибирью».