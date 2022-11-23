В отдаленном селе Каратузского района Красноярского края запустили мобильный интернет

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В отдаленном селе Каратузского района Красноярского края впервые появились мобильный интернет и устойчивая связь.

В селе Нижний Кужебар живут около 400 человек. Это старинное сибирское село, основанное 200 лет назад переселенцами из Орловской и Рязанской губерний. Оно расположено в отрогах Восточного Саяна и отгорожено от остальной территории района рекой Амыл. Благодаря установленному телеком-оборудованию жители Нижнего Кужебара получили доступ к голосовой связи, мобильному интернету и всем необходимым цифровым сервисам. Теперь сельчане смогут смотреть через интернет видео, пользоваться мессенджерами, социальными сетями, новостными порталами, приложениями мобильных банков и госуслуг.

Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реализует в рамках программы министерства цифрового развития региона.

– Каратузский район – это удивительное место, где чувствуется вся сила и мощь сибирской природы. Район соседствует с Хакасией и Тывой, и когда-то здесь селились отставные казаки, чтобы нести приграничную службу. Нам очень важно, чтобы жители даже самых отдаленных районов были обеспечены качественной связью МТС и имели доступ ко всем современным возможностям, и мы работаем над этой задачей уже не первый год. Ранее мы первыми запустили сеть в Эконде и Кучерово, а сейчас на связи оказались и жители Нижнего Кужебара, – рассказал директор МТС в Красноярске Сергей Егошин.