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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:50

Красноярский суд на 2 месяца продлил меру пресечения Олегу Митволю

Новый год предприниматель проведет в СИЗО
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярский суд на 2 месяца продлил меру пресечения Олегу Митволю

Красноярский суд на 2 месяца продлил меру пресечения Олегу Митволю

Фото: Мария ЛЕНЦ

Центральный суд Красноярска продлил меру пресечения главе «КрасноярскТИСИЗ» Олегу Митволю. Об этом сообщает пресс-служба судов края.

Напомним, что Олега Митволя подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он через махинации со строительством метро в Красноярске похитил около 900 миллионов рублей.

Под стражей он пробудет как минимум до 24 января 2023 года. Таким образом, Новый год Олег Митволь проведет под арестом, где и находится с июня текущего года.