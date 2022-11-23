Красноярский суд на 2 месяца продлил меру пресечения Олегу Митволю Фото: Мария ЛЕНЦ

Центральный суд Красноярска продлил меру пресечения главе «КрасноярскТИСИЗ» Олегу Митволю. Об этом сообщает пресс-служба судов края.

Напомним, что Олега Митволя подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он через махинации со строительством метро в Красноярске похитил около 900 миллионов рублей.

Под стражей он пробудет как минимум до 24 января 2023 года. Таким образом, Новый год Олег Митволь проведет под арестом, где и находится с июня текущего года.