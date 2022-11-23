Максим Баньков. Фото: Академия зимних видов спорта

В Красноярске скончался бобслеист Максим Баньков. Ему было всего 24 года. О смерти спортсмена рассказали в Федерации бобслея России.

28 октября во время тренировки в Сочи Максим почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в больницу, но врачи не смогли поставить спортсмену диагноз. 9 ноября Банькова перевезли в ФМБА в Москву. Но и там лечение не дало результатов.

23 ноября Максим Баньков скончался на 25-м году жизни.

Максим Баньков - серебряный призер первенства Европы, бронзовый призер первенства мира, двукратный победитель и призер первенства России, спортсмен Академии зимних видов спорта, мастер спорта России.

Желающие помочь семье спортсмена могут перечислить средства на карту Сбербанка по телефону +7-923-316-23-39 (Кристина Васильевна А.).

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Банькова.