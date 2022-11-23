В красноярском «Бобровом Логу» выросли цены на подъемники Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском «Бобровом Логу» поднялись цены на подъем. Новый прайс опубликован на сайте фанпарка.

Так, если абонемент на семь подъемов для взрослых на выходные и праздники стоил 730 рублей, то сейчас – 900 рублей, для детей – 500 рублей – это в «низкий сезон». В будние дни – 400 рублей.

В «высокий сезон» - семь подъемов для взрослых в выходные и праздники обойдется в 1 150 рублей, для детей – 600 рублей. В будние дни – 500 рублей. Подробнее ознакомиться с расценками можно здесь.