В Красноярском крае приставы приостановили взыскание долгов по кредитам с мобилизованных и их семей

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В Красноярском крае судебные приставы приостановили взыскание кредитов с мобилизованных и их семей, а также тех, кто принимает участие в спецоперации. Чтобы долг перестали списывать, надо направить ходатайство в ведомство, рассказали в пресс-службе ГУФССП.

Ходатайство вместе с документами, которые подтверждают статус семьи военнослужащего или участвующего в СВО, можно отправить письмом, принести лично в Единый центр приема граждан на Карла Маркса, 112а или отправить через портал Госуслуг.

Напомним, 21 ноября губернатор края поддержал идею об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции. Тем. кто уже его заплатил, он просто зачтется как переплата на следующий год.