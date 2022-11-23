В Красноярске пройдет Всероссийский фестиваль «Наука 0+»

Научно-познавательную программу энергетики разработали вместе с красноярским музеем науки «Ньютон Парк». Фото предоставлено компанией

В Красноярске 24 и 25 ноября сразу на нескольких площадках Сибирского федерального университета пройдет Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Это масштабный просветительский проект в области популяризации науки и одно из ключевых событий в рамках объявленного Десятилетия науки и технологий в России.

Компания Эн+ представит на фестивале свою научно-познавательную программу «Энергия», которую энергетики разработали вместе с красноярским музеем науки «Ньютон Парк». Научная программа включает интерактивную экспозицию «Энергия будущего», эксперимент-шоу «Все в мире - энергия» и мастер-класс «Под зеленым крылом». Площадка будет работать в холле 1-го этажа Политехнического института СФУ (ул. Академика Киренского, 26). Рекомендуем посетить ее школьникам и дошкольникам вместе с родителями (вход свободный). Ребятам расскажут о возобновляемых источниках энергии, принципах работы гидроэлектростанций, роли энергетики в промышленности и производстве «зеленого» алюминия. Здесь же можно будет увидеть транспорт будущего, который уже сейчас встречается на улицах сибирских городов. Отметим, компания Эн+ уделяет большое внимание образовательным программам для школьников и студентов. Приоритет этому направлению задал ее основатель Олег Дерипаска. Так энергетики поддерживают интерес молодежи к изобретательству и инженерно-техническим направлениям.

В Ресурсном центре Политехнического института СФУ в рамках программы «Дни без турникетов» можно будет побывать на экскурсиях в лабораториях вуза и посетить инженерные мастер-классы. Для участников фестиваля предусмотрены и множество онлайн-мероприятий: видеопрограмма мастер-классов и экспериментов, образовательных фильмов и лекций от университетов и научных организаций Красноярского края. С подробной программой мероприятия можно познакомиться на сайте фестиваля krasnoyarsk.festivalnauki.ru