В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погиб человек

Фото: ГИБДД Красноярского края

Смертельное ДТП произошло сегодня, 23 ноября, на 739 километре автодороги «Сибирь». Авария случилась утром, рассказали в полиции Красноярского края.

По предварительной информации, 44-летний водитель «Ниссан Цедрик» ехал со стороны Ачинска по направлению к Красноярску. В какой-то момент он выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком.

После удара оба автомобиля съехали в кювет. На фото с места происшествия видно, что кабина «Хино» больше чем наполовину «ушла» в легковую машину. Сидевший за рулем «Ниссана» мужчина погиб.

Пассажиров, к счастью, не было. Второй водитель за помощью к медикам не обращался.

На месте работают сотрудники ГИБДД.