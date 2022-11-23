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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:21

В Красноярске на Молокова начали строить дороги-дублеры для объезда стройплощадки метро

Основное движение по Молокова не будет перекрываться до окончания
Источник:kp.ru

В Красноярске 23 ноября приступили к строительству дорог-дублеров на Молокова. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Красноярского метро.

Подрядчики уже приступили к строительству дорог-дублеров на улице Молокова. Они будут располагаться на отрезке от Батурина до Шахтеров. Именно на этом месте будет организована строительная площадка метро, вокруг нее и пустят новые дороги - по две полосы в каждую сторону.

Основное движение по Молокова не будет перекрываться до тех пор, пока не будет закончено строительство дорог-дублеров.