В Красноярске на Молокова начали строить дороги-дублеры для объезда стройплощадки метро

В Красноярске 23 ноября приступили к строительству дорог-дублеров на Молокова. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Красноярского метро.

Подрядчики уже приступили к строительству дорог-дублеров на улице Молокова. Они будут располагаться на отрезке от Батурина до Шахтеров. Именно на этом месте будет организована строительная площадка метро, вокруг нее и пустят новые дороги - по две полосы в каждую сторону.

Основное движение по Молокова не будет перекрываться до тех пор, пока не будет закончено строительство дорог-дублеров.