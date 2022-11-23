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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 2:58

Жительница Железногорска лишилась подушечки пальца из-за сломанного стула в буфете

Теперь женщина добивается выплаты моральной компенсации
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Железногорска отрезала себе подушечку пальца из-за сиденья стула, которое было плохо закреплено. На владельца буфета подан иск в защиту прав потребителя, рассказал в своем телеграм-канале Дмитрий Горяев, руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

После случившегося женщина отправилась в больницу. Однако ни зафиксированная травма, ни тот факт, что ее причиной стало неисправное оборудование, не заставили руководителя торговой точки уладить конфликт мирным путем.

Тогда женщина пошла в Роспотребнадзор. Специалисты составили исковое заявление с требованием выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Иск отправлен в суд.