В Красноярске откроют четыре мемориальных знака в честь выдающихся жителей края

Фото: Дом Искусств

В Красноярске 24 и 25 ноября откроют четыре мемориальных памятных знака. Они посвящены людям, которые помогли Красноярскому краю в его развитии и становлении, рассказали в Доме Искусств.

24 ноября в 11.00 по Дубровинского, 54 откроется мемориальный знак Вениамину Соколову, российскому ученому-физику и ректору Красноярского госуниверситета.

В 11.45 по улице 9 января, 2 состоится открытие знака Розе Рязановой, члену Краевого совета народных депутатов. Именно в период ее руководства были созданы основные плановые документы по развитию производительных сил края.

25 ноября в 12.30 по Диктатуры Пролетариата, 12 откроется мемориальный знак Николаю Татарчуку, председателю Красноярского крайисполкома.

И четвертый знак появится на улице Академика Киренского, 3а в 15.00. Он посвящен Михаилу Успенскому, журналисту и писателю-фантасту.

Проект «Наследие Красноярского края» существует уже 8 лет. За это время было установлено 135 мемориальных знаков.