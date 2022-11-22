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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 14:23

В Зеленогорске водитель врезался в столб и оказался зажат в авто

Его благополучно достали и отвезли в больницу
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Зеленогорске местный житель едва уцелел после серьезной аварии. Мужчина на «Тойоте» влетел в столб и оказался зажат в авто. Машина серьезно пострадала, а сам зеленогорец получил травмы.

В полиции рассказали, что ДТП произошло на Майском шоссе. 39-летний водитель не справился с управлением и влетел в опору освещения справа по ходу движения. Почему произошла авария, сейчас разбираются следователи.

На опубликованном видео заметно, что водителя пришлось доставать из авто спасателям. Пока те резали дверь, один из сотрудников поливал авто из брандспойта, чтобы оно не загорелось. Мужчину погрузили в скорую, доставили в больницу и оказали помощь, сейчас он на амбулаторном лечении.