Для встречи с родственниками за границей житель Красноярского края заплатил больше 600 тысяч рублей долга

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Житель Назаровского района оплатил более 600 тысяч рублей долга, чтобы выехать за границу. Об этом рассказали в главном управлении федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

55-летний мужчина не оплачивал налоги и платежи за коммунальные услуги, а также административные штрафы.

Приставы наложили взыскание на деньги, которые поступали на его банковские счета, а также запретили выезд за границу.

Эта мера оказалась эффективной. Мужчина собрался навестить родственников в Армении, однако для этого пришлось не только оплатить все долги, но и погасить исполнительный сбор.