В Красноярском крае парень решил отомстить бывшей и поджег дом ее бабушки

Пожар удалось потушить собственными силами Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Канске 27-летний парень из чувства мести едва не оставил без жилья бабушку своей бывшей девушки. Теперь его ждет суд, рассказали в ГУ МВД.

73-летняя женщина была в гостях у подруги, когда вечером к ней прибежали соседские дети и рассказали, что ее дом горит. Приятельницы сами потушили пламя, которое охватило нижние венцы и окна.

Полиция уже через полтора часа задержала поджигателя. Им оказался 27-летний ранее судимый парень, с которым внучка женщины разорвала отношения.

В день поджога он пришел поговорить с девушкой, но в очередной раз поругался. Чтобы отомстить экс-возлюбленной, выпивший мужчина дождался, пока та вместе с бабушкой куда-нибудь уйдет, после чего облил фасад дома бензином и поджег.

На поджигателя завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.