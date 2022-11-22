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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:37

В Красноярске на Базайской снесут аварийную подпорную стену

Вместо нее появится укрепленный откос
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Подпорную стену в районе спа-отеля «Такмак» по Базайской демонтируют. Она была в настолько плохом состоянии, что все лето часть дороги рядом с ней была перекрыта, а движение организовано в реверсивном режиме, сообщает мэрия города.

Сейчас стена уже частично разобрана. Оставшуюся часть демонтируют и заменят укрепленным откосом. Те фрагменты подпорной конструкции, которые располагаются близко к зданиям, будут сохранены.

Работы планируется завершить ближе к концу этого года, после чего движение по дороге восстановят. Частично ремонт за свой счет выполняют владельцы базы отдыха, частично – за счет резервного фонда города.

Всего с начала года в Красноярске приводят в порядок 12 подпорных сооружений.