В Красноярске на Базайской снесут аварийную подпорную стену

Фото: администрация Красноярска

Подпорную стену в районе спа-отеля «Такмак» по Базайской демонтируют. Она была в настолько плохом состоянии, что все лето часть дороги рядом с ней была перекрыта, а движение организовано в реверсивном режиме, сообщает мэрия города.

Сейчас стена уже частично разобрана. Оставшуюся часть демонтируют и заменят укрепленным откосом. Те фрагменты подпорной конструкции, которые располагаются близко к зданиям, будут сохранены.

Работы планируется завершить ближе к концу этого года, после чего движение по дороге восстановят. Частично ремонт за свой счет выполняют владельцы базы отдыха, частично – за счет резервного фонда города.

Всего с начала года в Красноярске приводят в порядок 12 подпорных сооружений.