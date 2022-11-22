На бывшего главу Березовки Сергея Суслова завели сразу пять уголовных дел

Фото: скриншот из видео прокуратуры

На экс-главу поселка Березовка Березовского района Сергея Суслова завели пять уголовных дел по статье «превышение полномочий». Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

По версии следствия, с 2015 по 2020 год Суслов продал десять земельных участков по заниженным ценам. Сумма ущерба составила 96 миллионов рублей. Когда представитель прокуратуры сообщил бывшему чиновнику, в чем его подозревают, тот ответил - «не знаю, что сказать по этому поводу».

Сергей Суслов проходит фигурантом и по другим уголовным делам. С поста главы поселка он смещен. Прокуратура также добивается возврата земельных участков в муниципальную собственность.