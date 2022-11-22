В Красноярске на улице Красной Армии завершился капремонт

На улице Красной Армии выполнен большой комплекс мероприятий по модернизации проезжей части, новой организации движения. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске на улице Красной Армии завершился масштабный капитальный ремонт. Здесь были обновлены коммунальные сети, отремонтированы сама улица и прилегающие к ней территории на улицах Горького, Обороны, Дзержинского, Диктатуры Пролетариата и переулке Ряузовском. Общая протяженность участков благоустройства составила более 1,4 км. Отметим, что работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас на объекте ведется приемка работ, выявленные замечания подрядчик будет устранять.

Какие работы выполнены на объекте? Обустроили новую проезжую часть со знаками, пешеходными переходами и светофорами. Сделали участок ливневой канализации в районе перекрестка Красной Армии и Обороны. На пешеходных зонах уложили брусчатку 11 видов и 16 цветовых решений для зонирования пространств, смонтировали пандусы, лестницы, подпорные стены, водоотводные лотки. Также установили новое освещение разных типов, в том числе парковые и уличные фонари, светильники, декоративные элементы подсветки и иллюминации. Посеяли газоны, а участки открытого грунта скрыли природными материалами, чтобы сохранять чистоту и эстетичный вид. Высадили деревья и кустарники. На прогулочных пространствах разместили малые архитектурные формы – скамейки, столики, стулья, теневые навесы, торговые прилавки, велопарковки, урны.

– На улице Красной Армии выполнен большой комплекс мероприятий по модернизации проезжей части, новой организации движения и благоустройству с применением самых современных решений, – отметил Владислав Логинов. – Теперь улица воспринимается еще и как точка притяжения, отдыха горожан и наших гостей. Поэтому в плане движения транспорта и пешеходов нужны порядок, комфорт и безопасность.

Чтобы обеспечить безопасность движения потоков транспорта и пешеходов, на этом участке оборудовали платную парковку на 148 мест. Они оснащены интеллектуальными парковочными замками, смонтировано наружное видеонаблюдение. Оператором парковки выступит МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

На участке оборудовали платную парковку на 148 мест. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Стоимость часа парковки составит 25 рублей. Поступающие в виде оплаты средства будут зачисляться в бюджет города.

Оплата за пользование будет взиматься безналично. Установлены три паркомата для расчета с помощью банковской карты. Кроме того, разработаны сайт и мобильное приложение на платформах Android и IOS.

– Для регистрации в приложении потребуется ввести номер мобильного телефона, пройти верификацию. Чтобы припарковаться, на схеме в приложении нужно будет выбрать свободное место, подъехать к нему, а в приложении нажать кнопку открытия блокиратора. После того, как автомобиль покинет «карман», система сформирует и выставит водителю счет в зависимости от времени стоянки. Если у пользователя появится неоплаченный долг за парковку, то снова воспользоваться услугой он не сможет, – пояснил Илья Потехин, представитель компании-разработчика системы.